Enderson Moreira enaltece 'maturidade' do Grêmio em vitória

CAXIAS - Embora o Grêmio tenha sofrido para vencer o Caxias, batido por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, fora de casa, no Estádio Centenário, o técnico Enderson Moreira elogiou a atuação da equipe, que foi aos 18 pontos na liderança do Grupo B do Campeonato Gaúcho. O treinador lembrou que é sempre difícil atuar em Caxias do Sul, fato que tornou o triunfo ainda mais expressivo, na sua opinião.

"É complicado jogar em Caxias, prova disso que há sete anos que o Grêmio não ganhava aqui. Quantas equipes de qualidade vieram aqui e tiveram dificuldades. É sempre muito difícil vencer aqui em Caxias, seja jogando contra o Juventude ou contra o próprio Caxias, e temos que enaltecer muito este aspecto", disse o treinador.

O fato de os gremistas terem conseguido reverter um placar de 2 a 1, depois de sair na frente e tomar uma virada, também foi destacado por Enderson. "Gostei muito da maturidade dessa equipe para conseguir o resultado", afirmou, admitindo que o time "se perdeu um pouquinho" após levar o segundo gol, antes de se recompor em campo e reagir.

Ao falar sobre o jogo, o treinador ainda reconheceu que o Grêmio precisa evoluir na parte defensiva ao reclamar do fato de a equipe ter levado um gol em uma jogada originada de uma cobrança de escanteio. "Tomamos um gol de bola parada. vamos dar uma acertada nisso, pois é algo que sempre buscamos muito (nos treinos)", avisou.