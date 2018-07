Enderson Moreira escala Patito na vaga de Robinho no Santos

Sem poder contar com Robinho, integrado à seleção brasileira, o técnico Enderson Moreira escalou o atacante argentino Patito Rodríguez, que voltou recentemente ao time, no treino do Santos nesta terça-feira, em preparação para a partida contra o Bahia, quinta, na Vila Belmiro.

O jogador argentino acabou de voltar à equipe após período de empréstimo ao Estudiantes, da Argentina. Com salário de R$ 120 mil, Patito não está nos planos do Santos para as próximas temporadas, mas deve ganhar chances no time para ganhar destaque e chamar a atenção de possíveis clubes interessados em seu futebol.

Os titulares foram escalados nesta terça com Vladimir; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Caju; Souza, Arouca e Lucas Lima; Geuvânio, Leandro Damião e Patito Rodríguez. Caju, na lateral, vai substituir Mena, que vai defender a seleção do Chile no fim de semana. Wladimir será o substituto de Aranha, machucado.

Patito formou dupla de ataque com Leandro Damião durante a maior parte do treino. Enderson, contudo, testou Gabriel na vaga de Damião e não indicou quem será a dupla titular. Thiago Ribeiro está vetado para o jogo, por lesão. Assim, o treinador deve confirmar a escalação na atividade programada para esta quarta, no CT Rei Pelé.