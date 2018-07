Enderson Moreira exalta dedicação dos 'jovens' do Grêmio

PORTO ALEGRE - Enderson Moreira apostou alto neste fim de semana. Contra o atual campeão da Copa Libertadores, e vindo de três derrotas seguidas, o treinador resolveu mandar a campo os reservas do Grêmio, diante de seus torcedores. E não se decepcionou. Os "jovens" gremistas bateram o Atlético Mineiro por 2 a 1 e deram ao time a primeira vitória neste Brasileirão.

"É a prova do comprometimento do trabalho. Às vezes, não se tem muitas chances, então tem que aproveitar. Eles estavam bem preparados. Destaco muito a personalidade. Tinham tudo para ter receio enfrentando o atual campeão da Libertadores", comentou Enderson, referindo-se ao time liderado por Ronaldinho Gaúcho.

Para o técnico, os reservas não se intimidaram com o elenco famoso do rival. "Muitos dos nossos jovens devem ter acompanhado esses jogadores só em álbum de figurinhas antes. O fundamental era a personalidade, não se curvar à grandiosidade de alguns atletas com currículos maravilhosos", destacou.

Enderson admitiu que a decisão de mandar os reservas a campo foi tomada em acordo com a diretoria. Os titulares foram poupados visando o confronto com o San Lorenzo, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

"Foi uma decisão tomada com toda a comissão técnica, com a direção e o presidente. Sabemos que temos na quarta-feira um jogo decisivo. Este, sim, define a nossa continuidade em uma competição. O deste domingo era muito importante em função de todos os acontecimentos, da sequência e deste início de campeonato", declarou.

Após perder por 1 a 0 na Argentina, o time gaúcho tentará reverter o resultado contra o San Lorenzo diante de sua torcida. Somente uma vitória por ao menos dois gols de diferença garantirá o Grêmio nas quartas de final da Libertadores.