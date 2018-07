Enderson Moreira faz mistério sobre substituto de Alán Ruiz no Grêmio

PORTO ALEGRE - O técnico Enderson Moreira fez mistério para escalar a equipe do Grêmio que vai enfrentar o São Paulo, neste domingo, no Morumbi. A base do time deverá ser a mesma que venceu o Botafogo, por 2 a 1, de virada, domingo passado, em Caxias do Sul. A dúvida é com relação ao substituto do argentino Alán Ruiz, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Nesta sexta-feira, o treino foi dividido em três partes. Na primeira delas, Enderson comandou cruzamentos e finalizações. Depois, o grupo participou do tradicional rachão. Para fechar o dia, os titulares passaram a treinar bola parada, cobrando faltas e pênaltis.

Neste momento, Enderson comandou 10 jogadores, uma vez que Maxi Rodríguez, Zé Roberto e Edinho, os três atletas que disputam a vaga deixada por Alán Ruiz, fizeram trabalho à parte.

"A gente também está com a dúvida. O treinador não trabalhou o sistema tático que vai jogar. Mas não deve mudar muita coisa. Os jogadores estão adaptados para jogar com dois volantes, três volantes, três meias", comentou Riveros.

O elenco embarca 20h para São Paulo e o jogo no Morumbi, neste sábado, terá o pontapé inicial às 21h. Rhodolfo e Kleber estão recuperados de lesão, mas não foram relacionados para a viagem. Quem entra no grupo no lugar de Alán Ruiz é Jean Deretti.