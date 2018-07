Enderson Moreira faz teste, mas repete a escalação do Santos

O Santos vai enfrentar o Sport nesta quarta-feira, na Arena Pernambuco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro com a mesma formação que derrotou o Vitória por 3 a 1, no último sábado no Pacaembu, embora, o técnico Enderson Moreira tenha realizado um teste na equipe, que não contou com o zagueiro Edu Dracena no treinamento da manhã desta terça-feira.

Assim, o Santos vai encarar o Sport em busca da segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro com a seguinte escalação: Aranha; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Zé Carlos; Arouca, Souza e Lucas Lima; Gabriel, Leandro Damião e Thiago Ribeiro.

Na atividade desta manhã, Edu Dracena realizou um trabalho de reforço muscular, ficando de fora do treino técnico comandado por Enderson. Além disso, durante a atividade, o técnico testou um time mais fechado, com a entrada do volante Alan Santos no lugar do atacante.

Inicialmente, porém, a formação do Santos para o jogo com o Sport será a mesma do triunfo sobre o Vitória, ainda mais que Enderson segue sem poder contar com o atacante Robinho, na seleção brasileira, e o lateral-esquerdo Eugenio Mena, que está na seleção do Chile e voltará a ser substituído por Zé Carlos.