Enderson Moreira faz testes e não confirma time titular do Santos

Enderson Moreira confundiu torcedores e jornalistas nesta sexta-feira no treino em que preparou a equipe do Santos que enfrentará o Internacional, domingo, na Vila Belmiro. O treinador promoveu diversos testes e não confirmou a escalação do time, que deverá ter uma mistura de titulares com reservas por causa do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

Com a intenção de não dar dicas sobre a equipe, Enderson dividiu o grupo em três times de oito jogadores cada durante o treino técnico desta tarde. Além disso, revezou os atletas em cada grupo, reforçando o mistério. Apesar disso, é provável que ele opte por poupar alguns titulares, como fez na rodada passada, antes do jogo de ida da semifinal com o Cruzeiro.

Na defesa, Edu Dracena formará dupla com Bruno Uvini porque David Braz vai cumprir suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo no fim de semana passado. O meio-campo e o ataque devem ser os mesmos do empate com a Chapecoense. Assim, a equipe deve ter Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Bruno Uvini e Mena; Souza, Renato (Leandrinho) e Serginho; Jorge Eduardo, Gabriel e Rildo.

Nem mesmo os jogadores sabem quem serão os titulares no domingo. "Provavelmente terei oportunidade, mas professor não definiu o time. Vivemos a expectativa. Ele deixou claro que esta é a intenção", declarou o zagueiro Bruno Uvini logo após o treino.