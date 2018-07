Enderson Moreira fecha treino e mantém dúvida sobre Zé Roberto

PORTO ALEGRE - Enderson Moreira voltou a fazer mistério sobre os jogadores do Grêmio que terão a missão de reverter a vantagem do Internacional na final do Campeonato Gaúcho, no domingo. O treinador fechou o treino deste sábado e não confirmou se contará com o reforço de Zé Roberto.

O meia não foi visto desembarcando do ônibus da delegação que levou o Grêmio para o treino no Olímpico. Ele havia treinado com o grupo na sexta-feira, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, e era a esperança da torcida para reverter a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida, na Arena Grêmio.

Sem a confirmação de Zé Roberto, a tendência é que Enderson repita neste domingo a mesma escalação do jogo da ida: Marcelo Grohe; Pará, Werley, Rhodolfo e Wendell; Edinho, Ramiros, Riveros, Alan Ruiz e Dudu; Barcos.