Enderson Moreira lamenta gol mal anulado em derrota

O Santos caiu diante do Sport por 3 a 1, na última quarta-feira, no Recife, pelo Campeonato Brasileiro. Mas o desempenho da equipe não desagradou o técnico Enderson Moreira. Pelo contrário, o treinador fez questão de elogiar seus comandados e lamentou apenas o gol mal anulado pela arbitragem, quando a partida ainda estava em 2 a 1 e Gabriel igualaria o placar, mas foi marcado impedimento inexistente.

"A equipe do Sport conseguiu tirar proveito das situações que criou, mas evidente que um erro de arbitragem, com o jogo em 2 a 1 e você conseguindo o empate, faz muita diferença. Mas erros acontecem, fazer o que? O lance foi quase na minha linha e eu percebi que não tinha impedimento. Mas o bandeira estava posicionado e marcou. Faz parte, mas é evidente que prejudica. Era um gol feito, então poderia modificar a partida", disse Enderson.

No lance em questão, Leandro Damião recebeu lançamento de Rildo e, em posição legal, ajeitou de peito para Gabriel marcar, mas o auxiliar viu impedimento. O gol mal anulado e as oportunidades perdidas pelo Santos fizeram com que o treinador saísse de campo com a sensação de que a equipe poderia ter conseguido os três pontos.

"Podíamos sair com a vitória, criamos situações para isso. Tivemos bons momentos, até em bolas paradas. Tivemos chances com o Leandro (Damião), com o Lucas (Lima), então tivemos boas possibilidade e não fomos tao eficientes como o Sport. Eles conseguiram traduzir isso em gols e conseguiram a vitória", explicou.