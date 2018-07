Enderson Moreira lança mais um garoto da base santista

O técnico Enderson Moreira não tem a garantia de nenhum dos cinco candidatos a presidente do Santos na eleição de 6 de dezembro de que será mantido no cargo para a próxima temporada. Mas, em uma demonstração de que acredita que vai ficar, ele continua fazendo os testes com jogadores para servir de base para o planejamento de 2015.

O lateral-direito Daniel Guedes, de apenas 20 anos, que foi promovido do time bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano, é o próximo a ter uma oportunidade no Santos. Assim, ele joga contra o Botafogo, neste domingo, às 17 horas, na Vila Belmiro, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A mudança na lateral direita não será a única. O zagueiro David Braz, recuperado da hérnia na coluna, volta a formar a dupla de zaga com Edu Dracena. Já o atacante Thiago Ribeiro pode começar como titular se Robinho não se recuperar de dores musculares. E o volante Renato, em fim de um contrato de empréstimo, provavelmente se despedirá do torcedor atuando na vaga de Arouca, que não treinou nos últimos dias.

O exame de ressonância magnética a que Geuvânio se submeteu constatou uma fibrose no músculo da coxa esquerda. O atacante está sob tratamento e talvez até pudesse retornar contra o Vitória na última rodada do Brasileirão, no dia 7 de dezembro, em Salvador, mas Enderson Moreira prefere que ele só volte a treinar quando estiver em perfeitas condições.

Se ganhar o jogo deste domingo, o Santos poderá fazer as pazes com a sua torcida, depois de nove resultados negativos seguidos, porque determinará a queda do Botafogo para a Série B de 2015. Para o torcedor santista será a vingança perfeita contra os botafoguenses, que se beneficiaram dos erros de arbitragem do mineiro Márcio Rezende de Freitas para conquistar o Brasileirão de 1995 diante do Santos, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Em caso de derrota para o Santos, o Botafogo, que tem 33 pontos, não conseguirá mais ultrapassar o Vitória (17º colocado, com 38 pontos) e nem o Palmeiras (o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 39).