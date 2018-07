Enderson Moreira mantém dúvida na escalação santista

O técnico Enderson Moreira teve uma conversa reservada com os jogadores do Santos antes do treino desta sexta-feira, quando a imprensa ainda estava impedida de entrar no CT Rei Pelé. Assim, tratou de ajustar o time após a derrota para o Sport na última rodada do Brasileirão. Mas ele manteve o mistério sobre a escalação santista para enfrentar o Coritiba, neste sábado, na Vila Belmiro.

Desgastados fisicamente, o zagueiro Edu Dracena e o volante Arouca não treinaram com o grupo nesta sexta-feira. Segundo o treinador, ambos ainda são dúvida para o jogo deste sábado. Outro problema é o atacante Thiago Ribeiro, que deixou a atividade antes do final com dores nas costas.

Se Thiago Ribeiro não puder jogar, Enderson Moreira não teria dificuldades, pois conta com o retorno de Robinho, que, após servir a seleção brasileira, formaria o trio de ataque com Gabriel e Leandro Damião. Neto seria a opção para a zaga e Alison jogaria na vaga de Arouca.

"Temos várias possibilidades. Um time não pode ter uma só forma de jogar", explicou o treinador, que disputará apenas seu terceiro jogo no comando do Santos. Por isso mesmo, ele contou que a reunião com o elenco nesta sexta-feira foi para poder fazer ajustes na base da conversa.

"Às vezes, vamos conversar sobe o que deu errado, o que precisa ser melhorado. E, como temos pouco tempo (para treinar), muita coisa é na base da conversa, de vídeo, faz parte desse momento, da gente poder tentar melhorar a cada jogo", afirmou o novo treinador do Santos.