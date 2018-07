Enderson Moreira não renova contrato e deixa o Goiás

GOIÂNIA - Apesar do ótimo trabalho no Campeonato Brasileiro deste ano, no qual quase conseguiu levar o Goiás à Libertadores de 2014, o técnico Enderson Moreira não ficará no clube para a próxima temporada. A diretoria anunciou que não chegou a um acordo para a renovação de contrato do treinador, com término previsto para dezembro, e por isso ele não permanecerá.

Mesmo com o anúncio, os dirigentes goianos fizeram questão de exaltar Enderson e negaram qualquer tipo de problema com o técnico. "A diretoria esmeraldina ressalta que não há qualquer tipo de desgaste entre Enderson e o Goiás, e que uma nova parceria no futuro não está descartada", dizia a nota no site oficial do clube.

Enderson Moreira havia sido contratado em 2011 e comandou o clube em 151 jogos, acumulando 85 vitórias, 35 empates e 31 derrotas, um aproveitamento de 64%. O treinador levou o clube ao bicampeonato goiano em 2012 e 2013, além do título do Campeonato Brasileiro da Série B em 2012.

Em 2013, o Goiás chegou à semifinal da Copa do Brasil, na qual perdeu para o Flamengo, e terminou o Campeonato Brasileiro na sexta colocação, com 59 pontos. O clube não anunciou quem assumirá o comando para o ano que vem, enquanto Enderson Moreira também não revelou qual será seu destino em 2014.