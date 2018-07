Enderson Moreira pede apoio do torcedor santista na Vila Belmiro

Contratado na semana passada, Enderson Moreira fará neste sábado, diante do Coritiba, o seu primeiro jogo como técnico do Santos na Vila Belmiro - até agora, atuou no Pacaembu e na Arena Pernambuco. E, apesar do clima conturbado, com as críticas que o time vem recebendo, ele pede o apoio da torcida para voltar a vencer no Brasileirão.

Nesta sexta-feira, inclusive, os muros da Vila Belmiro amanheceram pichados com um protesto contra a má fase do time. Após a derrota para o Sport na última quarta, no Recife, o Santos ficou com 26 pontos, em 10º lugar e cada vez mais longe do G-4.

"O torcedor é emoção, o torcedor quer vitórias, nem sempre isso é possível. O importante é buscar as vitórias. Se conseguirmos as vitórias, o torcedor passa a acreditar mais", afirmou Enderson Moreira, ao comentar nesta sexta-feira sobre as críticas da torcida.

"Contamos com o apoio do torcedor, é fundamental para buscarmos a vitória. Nossa concentração é nesse aspecto. Contamos com o torcedor", disse o técnico, lembrando que a Vila Belmiro "é onde o Santos consegue jogar e conquistar grandes resultados".