Enderson Moreira pede desculpas e já mira título da Libertadores

PORTO ALEGRE - O técnico Enderson Moreira evitou classificar como "vexame" a derrota do Grêmio por 4 a 1 na final do Campeonato Gaúcho para o arquirrival Inter, neste domingo, em Caxias do Sul. A equipe tricolor já havia sido batida por 2 a 1 em casa, há 15 dias, e viu o time colorado faturar o tetracampeonato seguido, segundo só neste século.

"Queria pedir desculpas para a torcida. A gente não queria esse resultado como final. Importante é que a gente está vivo na Libertadores. Vamos focar agora nisso. Muitas equipes que conquistaram títulos na Libertadores perderam o Estadual, acontece normalmente", lembrou o treinador.

Enderson, porém, apontou que sua equipe mostrou esforço para evitar a derrota. Mas que, infelizmente, foi mal sucedida. "Eu vi muito hombridade da minha equipe, buscando, tentando, conseguindo fazer o primeiro gol. Vexame é quando a equipe não disputa o jogo, não tenta. É importante entender que isso faz parte."

Para o técnico do Grêmio, os revezes acontecem, mas precisam ser superados. "Eu estou acostumado com isso no futebol. Isso não é pouco comum. Acontece em decisões. Agora é saber o que aconteceu, continuar trabalhando, buscando, porque estamos vivos na Libertadores", ressaltou.