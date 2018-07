Enderson prioriza bolas paradas na véspera do clássico contra o Vasco

O técnico Enderson Moreira deu ênfase às jogadas de bolas paradas neste sábado, no último treino do Fluminense antes do clássico contra o Vasco, que acontecerá neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de o adversário estar na penúltima colocação, o treinador se mostrou preocupado com a principal jogada dos adversários.

A trabalho contou com a presença de centenas de torcedores que primeiro acompanharam o tradicional rachão, vencido pelo time de Fred. O capitão tricolor vibrou com a vitória como se fosse título, com direito a escalar o alambrado para comemorar com a torcida. Na saída do clube, os jogadores atenderam aos torcedores.

Na última sexta-feira, o treinador já havia encaminhado a equipe que deve começar a partida. A principal novidade é o retorno do volante Jean, recuperado de lesão. O provável Fluminense contra o Vasco deve ter: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos e Giovanni; Edson, Jean, Gerson, Gustavo Scarpa e Marcos Junior; Fred.

O Fluminense está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, dois a menos do que o Atlético Mineiro, que enfrenta o Corinthians neste sábado. Uma vitória sobre o Vasco no clássico, combinada a um tropeço do time mineiro, garante a ponta à equipe tricolor do Rio.