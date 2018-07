Enderson Moreira torce por retorno de Cícero ao Fluminense

"O Cícero é um grande jogador, qualquer time gostaria [de tê-lo]. Estamos esperando uma definição. Ele faz várias funções. E faz bem. Vamos esperar a confirmação, se retornar vai nos ajudar muito", afirmou o técnico, após o treino desta quinta-feira.

Enquanto não há definição, o time segue se preparando para o Campeonato Brasileiro. O técnico afirmou que o atacante Osvaldo deve fazer sua primeira partida como titular do Fluminense diante da Chapecoense, no domingo. O jogador treinou no lugar do suspenso Gerson entre os titulares e deve formar o ataque ao lado de Fred.

Na lateral-esquerda, Breno Lopes herdou a vaga de Giovanni, que sofreu grave lesão no joelho direito e vai desfalcar a equipe por tempo indeterminado. "A tendência é que Osvaldo e Breno entrem, são os substitutos naturais. Mas não gosto de confirmar porque ainda temos treinos até o jogo", resumiu Enderson.