Enderson Moreira valoriza reação do Cruzeiro em vitória na estreia pela Série B

O Cruzeiro sofreu, levou o empate aos 40 minutos do segundo tempo, mas garantiu a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro dois minutos depois. Na entrevista coletiva pós-jogo, no Mineirão, o técnico Enderson Moreira valorizou o poder de reação dos mineiros na vitória sobre o Botafogo-SP por 2 a 1.

"A equipe guerreou até o final. O poder de reação foi fantástico. O jogo foi dentro daquilo que esperávamos. Os adversários são bem preparados. A Série B é uma competição bem complicada. Precisamos comemorar, mas saber que estamos no início de trajetória. Só os jogos vão dar confiança, bagagem para que possamos nos qualificar mais", analisou o treinador.

Nem mesmo o gol de Wellington Tanque no final do jogo tirou do sério Enderson Moreira. O treinador do Cruzeiro soube olhar para o lado positivo do primeiro susto da equipe na Série B.

"Uma equipe fica preparada para a competição na medida que sofre com alguns baques e consegue reagir. Foi muito importante tomar um gol aos 40 minutos e conseguir dar uma resposta rápida, diante de um adversário que veio para empatar, segurar o jogo... Temos que enaltecer esse espírito. Competimos muito. Uma equipe que correu, disputou e precisamos desse lado competitivo", analisou.

Apesar da vitória, o Cruzeiro segue na lanterna da Série B. O clube mineiro foi punido pela Fifa com a perda de seis pontos por conta de uma dívida. Agora, o clube tem apenas três pontos negativos na tabela.

O Cruzeiro voltará a campo na próxima terça-feira, às 20h30, quando visitará o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela segunda rodada. "Vamos ter um jogo muito difícil em Campinas contra o Guarani. Vamos passo a passo", finalizou Enderson.