Enderson Moreira vê Fluminense em evolução e destaca equilíbrio do Brasileirão O técnico do Fluminense, Enderson Moreira, avaliou nesta sexta-feira que a sua equipe passa por um processo de evolução. Desde que assumiu o cargo, há cerca de um mês, o treinador comandou o time em cinco jogos no Campeonato Brasileiro, conquistando oito pontos - um aproveitamento de 53%.