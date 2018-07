Enderson Moreira vê vitória como reflexo da preparação gremista

PORTO ALEGRE - Os titulares do Grêmio não poderiam ter uma estreia melhor na temporada 2014 do que a do último domingo, quando golearam o Aimoré por 4 a 0, em casa, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Para o técnico Enderson Moreira, a boa atuação refletiu o trabalho desenvolvido na pré-temporada.

"Temos que enaltecer o grande trabalho da comissão técnica e dos jogadores na pré-temporada, ressaltar o planejamento da direção e o trabalho do Sub-20, que nos permitiu uma boa preparação. É muito prematuro ainda, tem coisas para acertar", afirmou.

Para Enderson, o resultado dará tranquilidade aos jogadores do Grêmio neste início de ano. "Uma vitória dessa passa confiança, os jogadores ficam tranquilos para desenvolver o trabalho e mostrarem que tem competência", disse.

A vitória de domingo deixou o Grêmio na liderança do Grupo B do Campeonato Gaúcho, com seis pontos. O time volta a entrar em campo, mas com a equipe B, na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Brasil, em Pelotas, pela quarta rodada.