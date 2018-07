Enderson não garante volta de Robinho, Aranha e Cicinho

Depois da vitória por 2 a 0 do Santos sobre o Goiás, na noite deste domingo, no Pacaembu, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Enderson Moreira justificou as ausências dos titulares Aranha, Cicinho e Robinho, afirmando que eles só ficaram fora em razão de problemas físicos e não para serem poupados para a partida de ida das quartas de final da Copa Brasil contra o Botafogo, quarta-feira à noite, no Maracanã. O técnico disse que os três desfalques ainda dependem da avaliação médica para serem liberados para o jogo do Maracanã.

"Priorizar competição não faz parte da minha conduta. O que me impediu de escalar o time completo foi os atletas não estarem em condições ideais", disse. "Quinta-feira foi um jogo extremamente difícil e eles não conseguiram a recuperação para enfrentar o Goiás. Não estamos poupando, e sim diminuindo a possibilidade de ter lesão grave muscular mais adiante".

Enderson recebeu a informação de que Robinho participou normalmente do treino no sábado, mas antes de tomar uma decisão quer observá-lo de perto nas atividades da tarde desta segunda-feira no Centro de Treinamento Rei Pelé. "Vamos ver como Robinho vai se portar nesta segunda-feira para amanhã tomarmos uma decisão a respeito da escalação dele", afirmou.

Apesar da indefinição do treinador, Aranha, Cicinho e Robinho devem voltar contra o Botafogo porque uma vitória no Maracanã ou até derrota por diferença mínima mas com gol marcado pelo time deixa bem encaminhada a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.

O jogo de volta das quartas de final será no dia 16, na Vila Belmiro, provavelmente sem a presença de Robinho, que estará com a seleção brasileira em Cingapura no amistoso do dia 14 contra o Japão.