Enderson poupa Robinho e mais três titulares em Chapecó

De olho no confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, no Mineirão, o técnico Enderson Moreira confirmou nesta sexta que o atacante Robinho, o goleiro Aranha, o zagueiro Edu Dracena e o volante Arouca serão poupados do jogo que o Santos fará com a Chapecoense, neste sábado, às 18h30, em Chapecó, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Alan Santos é outro jogador do elenco santista que também será poupado desta partida, na qual a grande novidade do time titular será a presença de Leandro Damião no ataque. Ele foi escalado como ao lado de Rildo e Gabriel no setor ofensivo em uma atividade tática realizada com campo reduzido no CT Rei Pelé.

O time titular foi formado por Enderson com Vladimir; Cicinho, Bruno Uvini, David Braz e Mena; Renato, Souza e Serginho; Gabriel, Leandro Damião e Rildo. No decorrer do treinamento, Thiago Maia entrou no lugar de Rildo, enquanto Uvini foi substituído por Neto.

Além de Robinho, Aranha, Edu Dracena e Arouca, o Santos não terá neste sábado ainda Alison e Lucas Lima, que estão entregues ao departamento médico. Geuvânio, com lesão muscular, será submetido a exames na tarde desta sexta-feira para saber qual é a sua real condição.

Na oitava posição do Brasileirão, com 45 pontos, o time santista está seis atrás do Atlético-MG, última equipe no G4 da tabela, e agora dá claros sinais de que apostará todas as suas fichas na Copa do Brasil para garantir uma vaga na Libertadores.