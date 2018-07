Enderson quer Santos ocupando todos os espaços contra o Sport

O Santos estreia no segundo turno do Campeonato Brasileiro contra o Sport nesta quarta-feira, às 21 horas, na Arena Pernambuco, com o desafio de voltar a vencer como visitante, depois de uma sequência de cinco derrotas. A última vitória fora de casa foi diante do Bahia, no dia 29 de maio, em Feira de Santana.

Ainda sem poder contar com Robinho (jogou ontem pela seleção brasileira nos Estados Unidos), Mena (convocado pelo Chile) e Alison (está na seleção brasileira sub-21), a única mudança santista vai ser na estratégia de jogo. Enderson Moreira orientou o time para ocupar todos os espaços do meio para trás e tentar o gol no contra-ataque.

"O Sport mudou bastante depois que eu deixei o clube. Ficaram quatro jogadores do time que disputou a Série B. Com Enderson falei pouco. Foi mais com os companheiros e passei informações sobre as características de alguns jogadores e de como a equipe deles ataca e se defende", disse Lucas Lima, que atuou pela equipe pernambucana no ano passado.

A preocupação de Enderson em mudar a imagem de time que se perde quando joga fora da Vila Belmiro é tão grande a ponto de ele, no treino técnico de ontem cedo no CT Rei Pelé, ter trocado Gabriel por Alan Santos, para se juntar aos outros dois volantes de marcação, Arouca e Souza.

Essa mudança é para ser usada no segundo tempo se o Santos estiver na frente no marcador e sendo pressionado, ou até no primeiro tempo se o adversário estiver ameaçando o gol santista. Boa parte do treino foi destinada às jogadas de bolas altas defensivas e ofensivas que funcionaram diante do Vitória, com os dois gols marcados por David Braz.

O Santos é o 9.º colocado na classificação, com 26 pontos, 17 atrás do líder Cruzeiro, a sete do Corinthians, que é o último do G-4, e a dois do Sport, que é o 8.º. Como mandante, a equipe pernambucana ganhou seis vezes e perdeu apenas um jogo, a maioria na Ilha do Retiro.

Como Diego Souza, Ananias, Regis, Leonardo e Ewerton Páscoa continuam fora, o técnico Eduardo Baptista vai fazer apenas uma mudança no time que perdeu do São Paulo domingo, no Morumbi. O volante Wendell volta no lugar de Ronaldo.

FICHA TÉCNICA

SPORT x SANTOS

SPORT - Magrão; Patric, Ferron, Durval e Renê; Wendel, Rithely, Ibson e Érico Júnior; Felipe Azevedo e Neto Baiano.

Técnico - Eduardo Baptista.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Zé Carlos; Arouca, Souza, Lucas Lima e Gabriel; Leandro Damião e Thiago Ribeiro.

Técnico - Enderson Moreira.

Juiz - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

Local - Arena Pernambuco, em Recife.

Horário - 21h.