Enderson reafirma busca por um novo goleiro para o Santos

Embora demonstre confiança no goleiro Vladimir para substituir Aranha, em litígio com o Santos na Justiça do Trabalho, o técnico Enderson Moreira reforça a necessidade da contratação de outro jogador para a posição.

"A gente tem de estar atento a qualquer possibilidade. O Dagoberto (Dagoberto Santos, diretor executivo) e o André (André Zanote, gerente de futebol) estão atentos a possibilidade de mercado. Tivemos a saída do Aranha e é importante ter outro goleiro", disse o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

O clube já fez várias tentativas. Fez sondagem para levar Jefferson, do Botafogo, quando Aranha ainda era o titular; apresentou uma proposta para Renan, mas o Goiás fez uma exigência alta para os padrões santistas e levantou a possibilidade de contratar Guillermo Ochoa, do Málaga e da seleção mexicana. O Santos tenta agora o empréstimo de Vanderlei, do Coritiba.

Enderson explicou que ter mais opções que estimular a competitividade dentro do grupo. "Temos confiança no Vladimir e nos meninos abaixo dele, mas é sempre bom ter boas possibilidades. É uma competitividade dentro do grupo. Sempre quem estiver no melhor momento, vai jogar", disse.

Além de Vladimir, o Santos conta com Gabriel Gasparotto e João Paulo no elenco profissional. O jovem John, dos juniores, vem treinando com o restante do time para suprir a falta de Aranha.