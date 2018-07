Enderson se defende de críticas após derrota do Flu O técnico interino Enderson Moreira deve comandar o Fluminense somente em mais dois jogos do Campeonato Brasileiro: contra o Atlético Goianiense, no próximo domingo, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e depois contra o Cruzeiro, no próximo dia 4, no Engenhão. A tendência é que Abel Braga assuma a equipe no jogo contra o Corinthians, dia 12 de junho, no Pacaembu.