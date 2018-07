Enderson testa time reserva do Grêmio em treino

PORTO ALEGRE - Mais preocupado com a Copa Libertadores, o técnico Enderson Moreira esboçou uma formação quase totalmente reserva no time do Grêmio no treino de preparação para o jogo contra o Atlético-MG, domingo, pela segunda rodada do Brasileirão.

As exceções na equipe reserva eram o goleiro Marcelo Grohe, o volante Ramiro e o atacante Luan, que deve ganhar chance na equipe depois de ser submetido a uma cirurgia na mão, há cerca de 20 dias.

Assim, o Grêmio que deve entrar em campo neste fim de semana será escalado com Marcelo Grohe; Moisés, Bressan, Saimon e Breno; Ramiro, Matheus Biteco, Luan, Rodriguinho e Maxi Rodríguez; Lucas Coelho.

A opção pelo time praticamente reserva se deve à preocupação com a derrota para o San Lorenzo, na quarta, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Com o revés, o Grêmio precisará vencer em casa na próxima quarta para avançar à próxima fase da competição.

Por causa do jogo de quarta, na Argentina, os titulares fizeram apenas trabalho físico nesta sexta, enquanto os reservas faziam trabalho técnico no gramado do Olímpico. Em processo de reabilitação física, o atacante Kleber fez treino separado e chegou a ter contato com a bola. Ele se recupera de uma lesão no joelho direito sofrida em fevereiro.