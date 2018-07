Endividado, Rangers entra em concordata na Escócia

O clube de Glasgow, o mais bem sucedido do futebol escocês, com 54 títulos nacionais, tem dívida de 49 milhões de libras em impostos trabalhistas. A concordata é temporária e visa salvaguardar o clube ante os seus credores.

O clube foi comprado em maio por Craig Whyte, que concordou em pagar dívidas de 18 milhões de libras deixadas pelo ex-proprietário David Murray. No entanto, Whyte fracassou na tentativa de resolver os problemas financeiros do clube e pediu às autoridades financeiras o cancelamento de impostos que datam de 2001.

O Rangers estava quatro pontos atrás do Celtic no Campeonato Escocês. A retirada de dez pontos o mantém em segundo lugar, com 51, nove a mais do que o terceiro Motherwell. Fundada em 1873, o Rangers venceu a Recopa em 1972 e perdeu para o Zenit na final da Copa da Uefa - a atual Liga Europa - em 2008. O clube também ganhou 33 títulos da Copa da Escócia e 27 da Copa da Liga Escocesa.