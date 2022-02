Endrick 'atende' dica de Abel Ferreira e joia do Palmeiras viaja à Disney com a família

Grande promessa do Palmeiras e do futebol brasileiro, o jovem Endrick, de apenas 15 anos, seguiu as orientações dadas pelo técnico Abel Ferreira em janeiro e viajou para a Disney acompanhado da família. "Família feliz, nada a reclamar somente agradecer a Deus", publicou o jogador em sua conta no Instagram.

Endrick foi eleito craque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, título inédito conquistado pelo clube no fim do mês passado, e virou grande sensação do momento, sendo cogitado para estar na lista de inscritos da equipe para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

À época, Abel Ferreira tratou de acalmar os ânimos empolgados com a jovem promessa e sugeriu que o adolescente visitasse a Disney. Após o triunfo por 2 a 0 sobre o Novorizontino, ele avisou ao torcedor para não ter pressa. "O Endrick é um menino com 15 anos. (...) Vamos para o Mundial e, se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneylândia para ele e a família, é o que ele precisa", disse Abel, que destacou os cuidados da diretoria e da comissão técnica para não acelerarem o processo de amadurecimento de Endrick.

"Ele tem 15 anos, é um miúdo (criança no português de Portugal) e gosto de olhar para estes jogadores e dar tempo ao tempo. Acho muito boa esta gestão feita pela diretoria e comissão da base do Palmeiras, que fazem um trabalho extraordinário. Não tenham pressa, nem ansiedade. Mais cedo ou mais tarde ele vai jogar na equipe principal, mas, com 15 anos, se Deus quiser com o trabalho deles ganhar a Copinha, o clube dar uma passagem para ele e a família para a Disneylândia é o melhor que vai fazer seguramente para ele continuar a brincar."

Endrick também concordou com a decisão de Abel de não viajar com o elenco principal para Abu Dabi. "Todo atleta sonha jogar o Mundial. Eu sonho também. Mas mantenho a calma, o Abel está supercerto", afirmou após a conquista da Copinha.