Endrick faz de bicicleta, Palmeiras goleia Oeste e vai às semifinais da Copinha

O Palmeiras deu mais um passo na busca pelo tão sonhado título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time alviverde, que fez um primeiro tempo beirando à perfeição, avançou à semifinal do torneio ao derrotar o Oeste por 5 a 2, na noite desta quarta-feira, na Arena Barueri. O destaque ficou novamente por conta do atacante Endrick, de 15 anos, que anotou um gol de bicicleta.

O jogo começou eletrizante. O Oeste teve a primeira oportunidade, mas Kauã desperdiçou uma chance inacreditável de abrir o placar, em cima da linha. Melhor para o Palmeiras, que respondeu logo em seguida. Aos quatro minutos, em bela jogada de contra-ataque, Jhonatan chutou, Alê rebateu e Gabriel Silva só empurrou para as redes.

A porteira abriu e o Palmeiras não demorou para fazer um gol atrás do outro. O segundo foi aos oito minutos, Giovani pegou a sobra pela esquerda e chutou forte. Alê tocou na bola, mas não conseguiu evitar que ela entrasse.

O terceiro foi aos 13, em uma obra prima de Endrick. O jovem garoto de 15 anos acertou uma linda bicicleta para mandar no ângulo de Alê. Ainda deu tempo de Pedro Bicalho, de pênalti, fazer o quarto, e Giovani mandar uma na trave.

No segundo tempo, o Oeste aproveitou uma bobeira da defesa do Palmeiras para diminuir com Popó, que apareceu como elemento surpresa para surpreender o goleiro Mateus. Mas a reação não durou muito. Aos sete, Giovani recebeu de Gabriel Silva e chutou rasteiro para fazer o quinto.

O Palmeiras continuou atacando. Gabriel Silva arriscou chute de fora da área e mandou caprichosamente no travessão. Logo depois, João Pedro, que entrou no lugar de Endrick, apareceu de frente para o goleiro Alê e chutou rasteiro para fora.

O time alviverde aproveitou a larga vantagem no placar para rodar o elenco. Com isso, deu a bola para o Oeste, que diminuiu. Kauã recebeu de Mota e chutou. Mateus deu rebote nos pés de Popó, que só teve o trabalho de empurrar. Depois, o Palmeiras voltou a dominar o duelo e não teve dificuldade em confirmar a vitória.