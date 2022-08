Endrick faz golaço com direito a chapéu de chaleira em jogo do Palmeiras no Brasileiro Sub-20

Endrick continua mostrando todas as suas habilidades na base do Palmeiras. O jovem de 16 anos anotou um golaço monumental no Allianz Parque nesta segunda-feira em duelo com o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O placar final apontou vitória alviverde por 5 a 2.

A jogada aconteceu quando o placar já apontava vantagem do Palmeiras por 1 a 0. O Athletico-PR errou na saída de bola, Endrick recebeu um passe na intermediária ofensiva, aplicou um chapéu com chaleira em seu marcador, bateu forte na entrada da área e fez um golaço, ampliando o marcador.

O gol de Endrick ganhou diversos elogios nas redes sociais. O público valorizou a técnica demonstrada pelo atacante e pediu que o gol fosse indicado ao prêmio Puskas, que aponta o gol mais bonito do ano em evento da Fifa. Assista:

Endrick assinou em julho seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Ele tem obrigatoriamente que seguir no futebol brasileiro até os 18 anos, mas já desperta interesse de grandes clubes europeus. Endrick tem participado com frequência dos treinamentos do time profissional e espera receber oportunidade do técnico Abel Ferreira.

O jogo do Palmeiras com o Athletico-PR é válido pela ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo de volta acontece nesta quinta-feira, às 19h, na Arena da Baixada. Do outro lado da chave, Corinthians e Flamengo definem o outro finalista. O Corinthians venceu o primeiro confronto por 1 a 0.