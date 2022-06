Endrick é destaque de jornal espanhol após título pelo sub-17 Palmeiras: ‘Fenômeno intocável’

O atacante Endrick, joia das categorias de base do Palmeiras, voltou a ficar em evidência na imprensa internacional nesta quarta-feira, 29. O Marca, um dos principais diários esportivos da Espanha, destacou a atuação do jovem de 15 anos na conquista da Copa do Brasil sub-17 pelo time paulista.

"Seu jeito de jogar, sua determinação e sua capacidade de decisão são assustadores, tanto quanto sua idade. Esses 15 anos que o atacante do Palmeiras tem são uma contradição para o futebol europeu. Em uma época na qual trazer jovens talentos está em voga, a explosão precoce de Endrick deixa os principais clubes da Europa sem resposta", diz a publicação.

O jornal lembra ainda que o Palmeiras não pode receber nenhuma proposta oficial da Europa por Endrick até o garoto completar 16 anos — no dia 21 de julho —, classificando o jovem como "fenômeno intocável". Entre os clubes interessados estariam Barcelona, Paris Saint-Germain e Chelsea.

Ciente do assédio que Endrick pode receber de clubes do futebol europeu, o Palmeiras já elaborou um contrato a ser assinado pela joia no próximo mês, quando ele terá idade para ser vinculado profissionalmente, ficando até mesmo à disposição de Abel Ferreira. O acordo deve selar a permanência da "cria" até 2025.

"Supostamente há uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (R$ 329 milhões), que não pode ser usada por nenhum clube europeu por mais dois anos. O movimento teve como objetivo dar status profissional a um menino que está surpreendendo a todos", diz o Marca.

Endrick marcou dois gols na conquista da Copa do Brasil sub-17, sobre o Vasco, na segunda-feira. Anteriormente, ele já havia sido o principal destaque do Palmeiras na Copinha, em janeiro, que também terminou com a equipe palestrina campeã.