Enfim titular do Botafogo, Caio reencontra o São Paulo Aos 19 anos, o atacante Caio começou o ano bem no Botafogo, marcando gols decisivos, teve participação importante na conquista do Estadual do Rio de Janeiro, mas ainda não está totalmente satisfeito. Falta conseguir a titularidade. Sem Loco Abreu, liberado para se apresentar ao Uruguai a fim de disputar a Copa da África, a chance de se firmar no time principal caiu no colo do jovem jogador. Cabe a ele, então, atuar bem, começando pelo jogo contra o São Paulo, às 16 horas deste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.