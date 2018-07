Enfraquecido, São Paulo entrará em 2014 sob pressão

SÃO PAULO - As promessas do presidente Juvenal Juvêncio de que o São Paulo teria uma equipe mais forte no ano que vem por enquanto são palavras ao vento. Sem nenhuma contratação além do lateral-direito Luis Ricardo, o Tricolor entrará em 2014 ainda mais fraco. Welliton já voltou para o Spartak de Moscou e Aloísio assinará contrato nos próximos dias com o Shandong Luneng, da China. Para piorar, as perspectivas de negócio por enquanto parecem sombrias.

Vargas e Jucilei, os dois objetos de maior desejo, por enquanto estão longe do Morumbi, mesma situação de Rafael Sobis, outro nome pretendido para o ataque. Souza, do Grêmio, só tem mais chance de vir porque o clube gaúcho quer manter Rhodolfo e cogita ceder o volante para contratar o defensor em definitivo. Rafael Sobis, outro que desperta interesse, precisaria aceitar metade dos R$500 mil que ganha no Fluminense.

A situação tem deixado Muricy Ramalho inconformado. Antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro ele lembrava que o clube estava atrasado no planejamento para a próxima temporada e está tão irritado com a demora em receber reforços que cancelou as entrevistas para não criticar os dirigentes. "Vou poder montar o time do meu jeito e da forma como penso sobre futebol. Poderemos melhorar algumas coisas, porque é importante esse tipo de trabalho logo no começo da temporada", afirmou ao site oficial do clube.

O período de estiagem fez sumir também os dirigentes do clube, que não foram encontrados para comentar a situação da equipe. Gustavo Vieira de Oliveira, principal responsável por conduzir as negociações, não falará sobre o andamento das tratativas. João Paulo de Jesus Lopes, escalado informalmente para ser o porta-voz do clube, raramente atendeu às ligações nos últimos dias. Juvenal, por sua vez, segue em silêncio, mas promete contratar.