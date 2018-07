'Enfrentamos o melhor time do mundo', diz técnico do Paraguai

O técnico Ramón Díaz afirmou que o Paraguai enfrentou a melhor equipe do mundo e, por isso, o resultado foi tão elástico - 6 a 1 para a Argentina na semifinal da Copa América nesta terça-feira. "Enfrentamos o melhor time do mundo e que mostrou todo o seu potencial em uma fase decisiva", elogiou o treinador.

O atacante paraguaio Lucas Barrios, autor do único gol da equipe guarani, disse que o resultado não refletiu o desenvolvimento da partida. "Estamos tristes. A partida não era para esse tipo de resultado com muitos gols. A gente não merecia, e acho que o placar não refletiu o que aconteceu. A Argentina teve situações de gol, conseguiu marcar, mas o Paraguai também lutou", diz o atacante contratado pelo Palmeiras.

Para o ele, o momento chave da partida foi o início do segundo tempo, quando o placar estava 2 a 1 para a Argentina. "No intervalo, ficamos com a expectativa de marcar muitos gols e de jogar de igual para igual, mas não conseguimos. A Argentina marcou um gol logo no retorno para o segundo tempo e acabou definindo o resultado", analisou.