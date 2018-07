Engenhão é liberado e voltará a receber jogos do Carioca

O Botafogo, enfim, vai voltar a jogar no Estádio João Havelange, o Engenhão. A prefeitura do Rio publicou uma nota na tarde desta sexta-feira confirmando a reabertura do estádio no início do Campeonato Carioca. O primeiro jogo deve ocorrer no dia 1º de fevereiro, um domingo, entre Botafogo e Boavista, pela primeira rodada da competição. A decisão foi tomada em uma reunião entre o presidente do clube alvinegro, Carlos Eduardo Pereira, e o prefeito Eduardo Paes.

Inicialmente, o estádio vai ser reaberto de forma parcial. Os técnicos do Consórcio Engenhão, responsável pelas obras, decidiram liberar para o início do Campeonato Carioca somente o anel inferior do estádio, que comporta 20 mil torcedores, os 1.200 camarotes e as cabines de rádio e tevê. A abertura do anel superior deverá ser realizada gradativamente a partir de março.

O estádio foi interditado em março de 2013 por causa de problemas em sua estrutura e, desde então, passa por obras que impossibilitam a realização de jogos no local. A interdição tem sido motivo de constante reclamação dos botafoguenses, que enfrentam uma crise financeira. Desde que o Botafogo assumiu o controle do Engenhão, o estádio tornou-se uma importante fonte de renda do clube - e que ficou congelada durante esses quase dois anos.