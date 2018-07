Engenhão será o palco da final da Taça Rio entre Vasco e Botafogo

O Engenhão vai ser o palco da decisão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, marcada para as 16 horas do próximo domingo, entre Vasco e Botafogo. Foi o que ficou definido nesta segunda-feira, após acordo entre os clubes participantes da final e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Havia a possibilidade de o Maracanã receber a partida decisiva da Taça Rio, mas os custos operacionais do estádio acabaram pesando favoravelmente ao Engenhão. Assim, o Maracanã continua tendo sido o palco de único jogo nesta edição do Campeonato Carioca, o empate por 0 a 0 entre Vasco e Flamengo no último sábado, resultado que garantiu o time carioca na decisão do segundo turno.

Vasco e Botafogo já se enfrentaram no Engenhão nesta edição do Campeonato Carioca, ainda pela primeira fase da Taça Guanabara, quando empataram por 0 a 0. O estádio do Botafogo, aliás, também recebeu a decisão da Taça Guanabara, em que o Fluminense assegurou a conquista ao superar o Flamengo na disputa de pênaltis.

Ao contrário das semifinais, em que Botafogo e Vasco só precisavam do empate para avançarem na Taça Rio, a partida decisiva possui regulamento diferente. Por isso, em caso de igualdade, uma disputa de pênaltis determinará o campeão do segundo turno do Carioca.