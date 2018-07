Engole essa, Inglaterra, diz Suárez, radiante após a vitória uruguaia

“Eu pensei sobre isso, foi algo que por muito tempo eu sonhei acontecer”, disse ele a repórteres. “Estou usufruindo este momento, por causa de tudo o que sofri, das críticas que eu recebi. Então ai vai (meu recado)”.

Suárez cabeceou com inteligência a bola para dentro da rede no primeiro tempo e marcou o gol da vitória faltando cinco minutos para o fim do tempo regulamentar, em um chute certeiro que quase certamente eliminará a Inglaterra do torneio.

“Antes do jogo, muitas pessoas na Inglaterra riram da minha atitude nos últimos anos”, disse ele. “Esta é uma boa hora para mim. Quero ver o que eles acham agora.”

“Foi um dos melhores jogos que joguei. É um momento maravilhoso para mim. Talvez alguns dias atrás eu não pensasse que isso seria possível.”

O controverso atacante do Liverpool passou por uma cirurgia no joelho no mês passado e perdeu a partida de abertura contra a Costa Rica, por isso ele também fez uma homenagem a seu médico, Walter Ferreira.

“Se não fosse por ele, eu não estaria aqui”, disse Suárez.

Relembrando seu gol de vitória, Suárez, que sofreu longas punições na Inglaterra por insultos raciais e por morder adversários, disse querer dedicá-lo àqueles que ficaram a seu lado.

O Uruguai se uniu à Itália e à Costa Rica, que jogam nesta sexta-feira, com três pontos no topo do grupo.

(Reportagem adicional de Esteban Israel)