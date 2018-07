Enner Valencia consegue visto e chega ao West Ham Um dos destaques da primeira fase da última Copa do Mundo, ao marcar três gols na primeira fase com a seleção equatoriana, o atacante Enner Valencia assinou com o West Ham no último dia 17, mas a dificuldade para obter o visto para trabalhar na Inglaterra chegou a ameaçar a transferência. Nesta terça, no entanto, o jogador finalmente garantiu o documento e a negociação são foi concluída.