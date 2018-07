Enner Valencia se surpreende com artilharia no Equador

O Valencia mais famoso do Equador é o Antonio, que joga no Manchester United e é capitão da seleção. Mas quem está brilhando na Copa do Mundo é outro Valencia, o Enner. Até agora, ele marcou os três gols equatorianos na competição, sendo decisivo para a vitória desta sexta-feira sobre Honduras, por 2 a 1, em Curitiba - antes, também fez na derrota por 2 a 1 para a Suíça na estreia.

Assim, Enner Valencia já está entre os artilheiros da Copa, com os mesmos três gols marcados de Müller, Van Persie, Robben e Benzema. "Não passou pela minha cabeça disputar a artilharia. O mais importante é o grupo e obter a classificação para as oitavas de final", disse o atacante de 24 anos, que defende o Pachuca (México), após a atuação decisiva desta sexta-feira.

Com os gols de Enner Valencia, o Equador mantém as chances de classificação na Copa. Agora, precisa ganhar da líder França na próxima quarta-feira, no Maracanã, pela última rodada do Grupo E. "Estamos trabalhando para isso (a vaga nas oitavas de final). E, se depois vierem os gols, muito bem", afirmou o artilheiro equatoriano, que ganhou elogios do técnico Reinaldo Rueda.

"Para o Equador, foi muito importante a chegada de Enner à seleção no ano passado. Não faz nem um ano. Ele cresceu muito", avaliou o técnico colombiano que comanda o Equador, para quem os gols da vitória desta sexta-feira vieram "em momentos oportunos", o que foi decisivo para o resultado positivo que manteve os equatorianos com chances de classificação no Grupo E.