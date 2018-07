'Enquanto houver vida há esperança', avisa o técnico Oswaldo de Oliveira

RIO - O Botafogo vai chegar à última rodada do Brasileirão como azarão na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Com a derrota para o Coritiba, por 2 a 1, domingo, no Couto Pereira, a equipe estacionou nos 58 pontos. No próximo fim de semana, não apenas terá que vencer o Criciúma, provavelmente no Maracanã, como precisa torcer para um tropeço do Goiás, em casa, diante do Náutico, ou por vitória do Vasco sobre o Atlético-PR.

Tudo isso para garantir o quarto lugar e uma vaga provisória na pré-Libertadores, que pode ser tomada pela Ponte Preta se o time de Campinas vencer a Sul-Americana, torneio que só chegará ao fim na quarta-feira seguinte ao fim do Brasileirão. Se quiser a vaga direta, o Botafogo precisa vencer e ainda torcer por tropeços dos dois rivais.

"Vamos até o último instante. Enquanto houver vida há esperança. Claro que não era o que a gente esperava. Esperávamos ir para o último jogo com expectativa muito maior, mas não vamos desistir até o último momento", garante o técnico Oswaldo de Oliveira.

O treinador evitou criticar a equipe por conta da derrota em Curitiba. "A gente fez o que pôde. A equipe tentou o tempo todo. Principalmente no primeiro tempo (o Botafogo) foi mais organizado tecnicamente. O Coritiba aproveitou muito bem a bola parada do Alex e infelizmente não fomos eficientes na marcação", analisou.