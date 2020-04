Enquanto o futebol para no mundo, Campeonato da Nicarágua entra em sua fase final

A discussão no futebol em quase todo o mundo neste momento é quando e se os jogos voltarão a ser realizados nesta temporada, paralisada em razão do novo coronavírus. Uma das exceções é na Nicarágua, onde o campeonato não só continua como entra em sua fase final a partir deste sábado com direito a transmissão ao vivo pela internet.

LEIA TAMBÉM > Apoio político e resistência à pandemia garantem continuidade do futebol em quatro países

Com poucos casos registrados de coronavírus - foram 11 contaminados e 3 mortes, o país decidiu não paralisar os jogos e a única alteração feita é que os confrontos passaram a ser jogados com portões fechados.

A semifinal do segundo turno do campeonato será realizado neste sábado com dois jogos: Walter Ferretti x Manágua (20h, horário de Brasília) e Diriangén x Real Estelí (22h). Os confrontos serão de ida e volta. O segundo duelo está marcado para o dia 28, terça-feira. O fato da competição estar em sua reta final e também ter poucos casos da doença no país foram determinantes para os dirigentes não paralisarem os jogos.

O regulamento do Campeonato na Nicarágua é parecido com o do Campeonato Carioca. São dois turnos, com um campeão em cada e os dois vencedores dos turnos fazem a final. Caso o mesmo clube ganhe os dois turnos, já fica com o título nacional. Na primeira metade da competição, o campeão foi o Real Estelí.

A equipe de Estelí tem chamado a atenção também fora da Nicarágua. Para amenizar o prejuízo aos torcedores, que não podem ir ver os jogos nos estádios, o time decidiu transmitir ao vivo suas partidas em seu canal no Youtube. Para atingir público em todo o mundo, o canal faz narração também em inglês. Vale lembrar, que na Nicarágua, a língua oficial é o castelhano.

No dia 18 de abril, o Estado conversou com o meia Christiano Fernandes, que defende o Manágua, um dos semifinalistas do segundo turno e ele comentou o clima de tranquilidade que está no país. "O país tem poucos casos. A vida está normal, como se fosse o Brasil antes de começar a pandemia. Não tem essa de estar caro o preço do álcool gel e essa loucura que está no Brasil. Eu me sinto um privilegiado, porque posso continuar a jogar futebol", afirmou o jogador. "Eu acho que o campeonato não tem de parar. Só se tivesse algum risco ou perigo. Paralisar agora seria um exagero", disse.

Para controlar o avanço da doença no país, o governo colocou baldes de água espalhados pelo país para lavar as mãos e determinou que as pessoas controlem suas temperaturas. Quem apresentar qualquer suspeita da doença, pode ser levada ao hospital até mesmo de forma obrigatória.