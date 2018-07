Enquete Estadão: Para você, quem vai chegar à final da Copa do Brasil?

Quem passa para a final da Copa do Brasil? Os jogos de volta da semifinal estão marcados para esta quarta-feira, às 22h. No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Fluminense depois de apanhar de 2 a 1 no Rio. Precisa ganhar de 1 a 0. O empate é do time carioca. O mesmo placar leva a decisão para os pênaltis. A grande dúvida no Flu é saber como está o atacante Fred, que, após fazer boa apresentação no Maracanã, se machucou e treinou levemente apenas.

Na outra semifinal, o São Paulo desafia a fase do Santos e as boas atuações de Ricardo Oliveira e Lucas Lima dentro da Vila Belmiro. O Santos ganhou no Morumbi por 3 a 1 e agora pode até perder de 2 a 0. O Tricolor precisa fazer três gols e não sofrer nenhum. Sua missão é mais dura do que a do Palmeiras. De qualquer maneira, um time de São Paulo estará na final. O Estadão pergunta para você quem vai se classificar. Participe da nossa enquete e dê sua opinião.