Enquete feita em blog do Estadão aponta preferência pelo Boca Juniors

SÃO PAULO - Blog do Estadão pergunta a seus seguidores para quem eles vão torcer nesta final de Copa Libertadores. E dá três opções: Corinthians, Boca Juniors e nenhum dos dois times. Até às 19h30 desta quarta-feira, portanto, duas horas antes de a partida na La Bombonera começar, a maioria dos internautas tinha o Boca no coração.

Dos 7.385 participantes, com 216 comentários, 51% diziam torcer pelo Boca contra o Corinthians. Isso representava 3.760 pessoas, os anticorintianos. Mas 44% do total (3.279) se disseram com o Corinthians em Buenos Aires. Apenas 5% (346) manifestaram-se não torcer para ninguém nesta decisão.

O próximo jogo, a finalíssima, está marcada para quarta-feira, no Pacaembu.

Veja alguns dos comentários da enquete:

1) Enviado por: humberto wesley: O TIMÃO mexe com muita gente MESMO!!!!!!!!!!!! Quem mais faz isto…#pra cima mosqueteiro.

2) Enviado por: marcelo 100%santista: Bom, eu como bom torcedor santista torcerei, claro, para o Boca Jrs ganhar do Corinthians. Deu pra ti, corinthians. A Libertadores já era pra vcs. Da-lhe Boca Jrs: 2×0 Boca Jrs. Corinthians nunca vai ganhar a Libertadores. Dá-lhe Boca!

3) Enviado por: nilton: Deus abençoa toda a nacao corinthiana! São Jorge Guerreiro, fechai o gol do Cássio, protejei os nossos 11 guerreiros em campo e se DEUS quizer o Corinthians será Campeao da Libertadores da AMERICA!!!!!!!!!!

4) Enviado por: José Henrique: Vou torcer para o Boca, pois na quinta-feira não tem nenhum torcedor do Boca para gozar, e do Corinthians tem bastantante. kkkkkkkk. Por isso é que eu gosto de futebol.

5) Enviado por: Adolpho Daço: Um argentino bêbado a 1.000 km de distância não me incomoda, mas um corinthiano berrando e ouvindo funk no meio da rua ninguém merece… Dá-lhe Boca!