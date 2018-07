Enquete: O Palmeiras já pode se considerar campeão brasileiro?

Faltando apenas seis rodadas para conhecer o campeão brasileiro de 2016, o Palmeiras segue como favorito para levantar a taça da competição. A equipe alviverde abriu seis pontos de vantagem na tabela após vencer o Sport por 2 a 1, no domingo. Em casa, os torcedores soltaram a voz com mais uma vitória do time. E, agora, estão mais próximos do tão sonhado título nacional. Para alguns palmeirenses, o título já está garantido. O que você acha? Vote na enquete do Estadão: