Enquete: Qual técnico chega ao clássico mais pressionado?

O primeiro clássico do ano entre Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, é também o primeiro jogo dessa magnitude para os dois treinadores. O Alvinegro Fábio Carille e o Alviverde Eduardo Baptista buscam a vitória sobre o rival para darem respaldo ao trabalho recém-iniciado. Ambos chegam à partida com campanhas idênticas no Estadual (três vitórias e uma derrota) e apostam no resultado positivo para darem continuidade à preparação das equipes. Na sua opinião, quem chega mais pressionado ao primeiro dérbi do centenário?