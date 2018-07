Enquete. Quem ganha na quinta-feira: Brasil ou Argentina?

O Brasil tem parada dura nesta quinta-feira contra a Argentina pela Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Além da rivalidade, as duas seleções precisam ganhar para respirar um pouco mais aliviadas na competição. Os argentinos estão com a corda no pescoço mais do que a seleção de Dunga, que ganhou da Venezuela e perdeu para o Chile. Os argentinos apanharam em casa do Equador e empatou com o Paraguai. Messi não joga. Nem Aguero, tampouco Tevez. Todos machucados. O Brasil terá a volta de Neymar, depois de ausência nos dois primeiros jogos por suspensão. O Estadão quer saber quem ganha. Dê sua opinião.