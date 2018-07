Enrico diz que precisa melhorar para se firmar no Vasco Na luta para conquistar espaço no Vasco, o meia Enrico trabalha para ser escolhido pelo técnico Ricardo Gomes para substituir Felipe, em recuperação de uma lesão no olho, na partida contra o Comercial (MS), fora de casa, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. Para se firmar na equipe, porém, ele sabe que precisa melhorar o seu rendimento.