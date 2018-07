'Ensinei Romero a pegar pênaltis', afirma Van Gaal

Louis Van Gaal evitou lamentar a derrota para a Argentina nos pênaltis nesta quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo. O técnico da Holanda aprovou a atuação da sua seleção e atribuiu a eliminação à "sorte". "A disputa de pênaltis é sempre uma questão de sorte", disse o treinador, com um sorriso amargo no rosto. "E foi eu que ensinei o Romero a pegar pênaltis. É claro que isso dói", completou Van Gaal, referindo-se ao goleiro argentino.

Romero, que pegou duas cobranças da Holanda, iniciou sua trajetória na Europa no AZ Alkmaar, time holandês comandado por Van Gaal em 2007. O treinador, por falar espanhol, acabou ajudando o goleiro a se adaptar ao novo país, quando tinha ainda 20 anos.

"Nós o trouxemos para a Europa porque ele era um grande talento", disse o atual técnico da Holanda. "Ele tem os méritos pela defesa. Claro que não fui eu exatamente que o ensinei a pegar pênalti, mas o AZ Alkmaar foi seu primeiro clube na Europa e eu pude ajudá-lo".

A ajuda não foi esquecida por Romero. Eleito o melhor da partida - pela segunda vez na Copa Lionel Messi não foi o escolhido em uma partida da Argentina -, o goleiro lembrou da grande contribuição de Van Gaal para sua carreira.

"Ele é o tipo de técnico que ensina o jogador a crescer, a estar mais atento. Desde o primeiro dia ele me disse que o goleiro não é só goleiro, é mais um jogador do time em campo. Cheguei na Holanda com apenas 20 anos e cresci nas mãos deles. Sempre serei grato a ele", declarou Romero após a vitória da Argentina nas penalidades.