Enteado de Aranha desabafa contra racismo no Instagram

O caso de racismo contra o goleiro Aranha não gerou manifestações apenas de jogadores e dirigentes santistas. Bernardo, enteado do goleiro, desabafou em sua conta do Instagram contra as ofensas que seu pai sofreu durante a partida entre Santos e Grêmio, em Porto Alegre. Aranha foi chamado de 'macaco' por um pequeno número de torcedores gremistas posicionados atrás do gol em que estava.

"Já cansei disso, que palhaçada! Até quando? Isso vai acabar? Eu tenho orgulho de ter um pai negro", escreveu o garoto. Seguido por mais de 7 mil pessoas, Bernardo é conhecido como "Aranha Jr" nas redes sociais e também pelos jogadores amigos do pai. Bernardo tem fotos com alguns atletas do Santos.

O caso das ofensas ao goleiro santista repercutiu nas redes sociais e também na mídia do Brasil. Arena fez B.O. e o Santos pretende levar o caso até as últimas consequências tanto na esfera criminal quanto esportiva.

Uma das torcedoras flagradas chamando o goleiro de 'macaco' foi identificada por meio das redes sociais após ter sido filmada por câmeras da ESPN Brasil. A fim de identificar os demais gremistas envolvidos no episódio, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul pediu para que os próprios torcedores denunciem os gremistas que praticaram o ato racista na Arena na última quinta-feira.