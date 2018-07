Entenda os motivos que geraram a crise do Corinthians

O Corinthians passa por um momento conturbado e tem futuro incerto. Atual campeão brasileiro, a equipe vive uma crise incomum em comparação a temporadas passadas tão vitoriosas. O clube tenta, ao mesmo tempo, administrar dívidas, resolver o enfraquecimento do elenco e diminuir a insatisfação da torcida enquanto busca salvar o ano com ao menos a vaga na Copa Libertadores.

O Estado traçou um panorama da situação difícil e de como a diretoria planeja reagir depois da demissão do técnico Cristóvão Borges no último sábado.

NOVATO

O interino Fábio Carille começou nesta segunda-feira o trabalho no comando da equipe. O primeiro dia foi de conversa no CT Joaquim Grava. O treino desta terça será para definir a escalação do time que na quarta enfrenta o Fluminense, no Itaquerão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

ATÉ O FIM DO ANO

Embora o presidente do clube, Roberto de Andrade, tenha afirmado que Carille fica no cargo somente até dezembro, o interino admite sonhar com a efetivação. "O Zé Ricardo no Flamengo era um interino que a diretoria deu respaldo. Pode acontecer. O dia a dia, os resultados, podem te fazer crescer", disse.

PROTESTO

Os vidros do Parque São Jorge amanheceram pichados nesta segunda. "Menos luxo e mais futebol" foi o recado deixado por torcedores. A derrota para o rival Palmeiras, sábado, encerrou os 34 jogos de invencibilidade do time na arena. Desde 2010 o clube não demitia um treinador.

INSTABILIDADE

O gerente de futebol, Alessandro, disse nesta segunda-feira que o momento turbulento é fruto da pouca tolerância ao trabalho de Cristóvão. "Trocar o técnico era o melhor a fazer para ter tranquilidade. Cristóvão desde os primeiros dias de trabalho sofreu com rejeição grande, infelizmente."

APELO

Alessandro, ex-lateral do clube, pediu que os corintianos sejam menos exigentes. "Quero passar uma mensagem ao torcedor. Sei da sede de vitórias e títulos. Precisamos de tempo para que as coisas se encaixem novamente. Entendo o torcedor, mas precisa ser mais compreensivo. E continuar apoiando", disse. O time está a quatro pontos do G-4.

SAÍDAS

Neste ano, entre negociações e liberações, 20 atletas deixaram o clube. As transferências renderam ao Corinthians cerca de R$ 115 milhões.

FINANÇAS

O presidente Roberto de Andrade afirma ter reduzido, em seis meses, a dívida do clube em R$ 140 milhões. De R$ 490 milhões em dezembro, caiu para R$ 350 milhões em junho. Apenas com a manutenção do Itaquerão o clube gasta mais de R$ 2 milhões por mês. A parcela de pagamento mensal do estádio, suspensa em abril, é de mais de R$ 5 milhões.

2017

Em entrevista ao Estado na última semana, o presidente afirmou que seria um grande prejuízo a equipe ficar fora da próxima edição da Libertadores. "Nós vamos estar na Libertadores. Temos dois caminhos para chegar. Estamos vivos tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil."