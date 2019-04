Entenda a lesão de Pablo, que pode desfalcar o São Paulo por até dois meses

O atacante Pablo se recupera após passar por cirurgia nesta quinta-feira, em um hospital em São Paulo, para a retirada de um cisto artrossinovial na região lombar da coluna. Em razão da estranha sequência de fatos, o clube decidiu explicar o motivo que fez com que uma contusão na panturrilha acabasse causando uma cirurgia na coluna.

O jogador ficará internado até o final da semana. A previsão é que ele retorne aos gramados entre seis e oito semanas. Assim, ele corre o risco de voltar ao time apenas depois da Copa América, que acontece entre junho e julho.

De acordo com informações do São Paulo, Pablo sofreu um trauma na região lombar no dia 27 de março, durante o jogo com o Ituano, pelas quartas de final do Paulistão. Apesar da dor, ele conseguiu se recuperar e disputou o primeiro jogo da semifinal do Estadual, contra o Palmeiras, dia 30.

No duelo com o Palmeiras, ele deixou o clássico alegando dores nas duas panturrilhas. No dia 1ºde abril, Pablo passou por exames de ressonância magnética e foi constatado trauma no local. Desde então, o jogador passava por tratamento e apresentava uma melhora, mas tudo mudou no último sábado.

O atacante voltou a sentir maior sensibilidade na região posterior da perna direita, o que fez o São Paulo desconfiar de um comprometimento neurológico da região lombar da coluna. Na terça, ele passou por novos exames e constatou um cisto artrossinovial que irradia para a panturrilha direita e uma cirurgia seria necessária para remover o problema.

Nesta quinta, ainda no hospital, o jogador postou uma foto em sua página no Instagram dizendo que tudo correu bem na cirurgia. "Muito obrigado pelas mensagens e orações! A cirurgia ocorreu tudo bem, graças a Deus! Logo voltarei mais forte! Estamos juntos e domingo vamos em busca do título", escreveu o jogador.