Entenda como está o caso em que Neymar é acusado de estupro por uma mulher

Poucos dias antes de começar a disputa da Copa América, uma bomba atingiu a vida de Neymar e, consequentemente, a seleção brasileira que se prepara para o torneio. O atacante está sendo acusado de estupro por uma mulher e que o crime teria acontecido em Paris, no mês passado.

Como muita coisa do caso já foi noticiada, o Estado reúne as principais notícias do assunto, para que você possa entender melhor tudo que aconteceu e qual a situação do caso.

CAPÍTULO 1: Mulher acusa Neymar de estupro

No sábado, dia 1º de junho, foi noticiado que uma mulher, que não teve a identidade revelada, fez um B.O em São Paulo contra Neymar o acusando de tê-la estuprado no dia 15 de maio, em Paris, depois deles se conhecerem pelo Instagram e o jogador pagar a viagem para ela ir até a capital francesa para encontrá-lo. O caso, rapidamente, virou notícia em todo o mundo.

CAPÍTULO 2: Pai do jogador diz que Neymar é vítima de extorsão

Neymar pai contou que seu filho estava sendo vítima de uma extorsão e que a mulher que o acusa teria pedido dinheiro para não denuncia-lo, embora tenha havido, segundo ele, uma relação sexual com consentimento.

CAPÍTULO 3: Neymar divulga troca de mensagens como defesa

No fim da noite de sábado, Neymar decidiu se manifestar em sua página no Instagram e como forma de provar sua inocência, decidiu divulgar trechos da conversa que teve com a mulher que o acusa de estupro. Entre as conversas, ele divulgou também algumas das fotos íntimas que ela o enviou. O pai do jogador saiu em defesa do filho e da divulgação das fotos. Nesta segunda-feira, o Instagram decidiu remover o vídeo, por violar as regras da rede social.

CAPÍTULO 4: Polícia Civil vai à Granja Comary atrás de Neymar

No domingo, a Polícia Civil foi até a Granja Comary, local de treinamento da seleção brasileira, para saber quando Neymar iria se apresentar. E nesta segunda-feira, a polícia voltou ao local.

CAPÍTULO 5: Neymar treina com a seleção, recebe apoio e é blindado

Neymar se apresentou na seleção brasileira, apareceu para treinar com o semblante fechado e os jogadores fizeram questão de sair em defesa do companheiro de time. O jogador também foi blindado pela CBF e não deu entrevistas por enquanto. A entidade decidiu oferecer uma assessoria jurídica para o jogador.

CAPÍTULO 6: Tite fala sobre o caso

O técnico Tite deu entrevista coletiva nesta segunda-feira e o assunto da entrevista foi Neymar. O treinador da seleção brasileira decidiu se esquivar sobre o assunto e disse: "Não posso julgá-lo". Já o editor de Esportes do Estado, Robson Morelli, deixa claro que o ideal seria que o atacante fosse cortado da seleção. O jogador se junta uma lista de outros atletas que também já estiveram envolvidos em casos de estupro.

CAPÍTULO 7. NEYMAR É INTIMADO A DEPOR

A delegacia de crimes virtuais intimidou o atacante Neymar a depor na próxima sexta-feira, dia 7 de junho, para explicar sobre a postagem das conversas que teve com a mulher que o acusa de estupro.